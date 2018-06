Déjà plus de 17.000 inscrits à l'action de Test-Achats contre Facebook

(Belga) Depuis son annonce le 30 mai dernier, plus de 17.000 personnes se sont déjà inscrites à l'action de Test-Achats contre Facebook. Avec ses homologues italienne, portugaise et espagnole, l'association de défense des consommateurs réclame une indemnisation d'au moins 200 euros par personne pour tous les utilisateurs du réseau social pour l'utilisation abusive de leurs données.

En mars dernier, Facebook avait indiqué que Cambridge Analytica utilisait les données de 87 millions d'utilisateurs sans leur consentement. A la suite de l'éclatement de ce scandale, Test-Achats et ses organisations soeurs AltroConsumo (Italie), OCU (Espagne) et Deco Proteste (Portugal) avaient rencontré mi-avril des responsables de Facebook pour leur faire part de leurs exigences en termes de protection des données et d'indemnisation des victimes. Depuis, "la requête judiciaire est sur le point d'être finalisée par les avocats de l'organisation de consommateurs et sera prochainement introduite devant le tribunal de commerce", assure vendredi Test-Achats. L'organisation belge a également suivi les derniers développements du dossier et notamment une audition le 4 juin au Parlement européen lors de laquelle Christopher Wylie, lanceur d'alerte ayant révélé le scandale Cambridge Analytica, a indiqué que "le contrat prévu entre Facebook et Alexander Kogan (l'académique ayant transmis les données récoltées grâce au test de personnalité qu'il a développé à Cambridge Analytica) aurait permis à ce dernier de vendre les données à des tiers". Test-Achats y voit le signe que Facebook "ne lit pas correctement les conditions générales" des contrats signés. Test-Achats attend également les deux prochaines auditions au Parlement européen: le 25 juin, où la parole sera donnée aux représentants des consommateurs, ainsi que le 2 juillet. Il est toujours possible de s'inscrire à l'action sur le site www.testachats.be/actionfacebook. (Belga)