Delhaize met un terme définitif aux sacs en plastique à la caisse: ils seront remplacés par des sacs en papier recyclables

L'enseigne de grande distribution Delhaize a décidé, de mettre un terme à la vente de sacs en plastique à la caisse. À la place, elle propose désormais des sacs en papier recyclable et 100% recyclé. Par an, un total de 300 tonnes de plastique sera économisé, informe l'entreprise.

Les sacs en plastique aux caisses disparaissent définitivement aux caisses des supermarchés Delhaize. Une bonne nouvelle pour l'environnement, le fléau du plastique étant l'une des pires pollutions. "Ces dernières années, Delhaize s'est aperçu que trop de sacs en plastique étaient encore achetés par les clients pour un usage unique. Bien que les sacs en plastique servent à dépanner le client à prix faible, ceux-ci sont considérés comme pas assez durables par l’enseigne pour l’usage unique qu'ils proposent. Idéalement, le client choisirait un sac réutilisable: une solution durable. Désormais, de nouveaux sacs en papier recyclable seront disponibles à la caisse pour les clients qui ont oublié d’emmener leur propre sac réutilisable en magasin", communique l'enseigne de grande distribution.

"L’idée de cette action est que tout le monde peut contribuer à la lutte contre les déchets plastiques : le retailer, le producteur mais aussi le client. En effet, l’objectif à long-terme de ce changement est d’inciter les clients à emmener leurs propres sacs de courses réutilisables. Les sacs en papier ne serviraient que de dépannage pour le client. Delhaize souhaite donc initier un changement de comportement durable afin d'utiliser le moins de plastique possible", justifie Delhaize.

Les sacs en papier seront disponible à partir du 16 novembre au prix de 0,25 centimes d'euro. Grâce à ce changement, Delhaize estime une économie de 300 tonnes de plastique par an.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Des milliards de tonnes de plastiques souvent utilisés une seule fois avant d'être jetés

Selon le magazine National Geographic, depuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastique ont été produites. Environ 9 % ont été recyclés, 12 % ont été incinérés et 79 % ont été accumulés dans des décharges ou dans la nature. Plus de la moitié des déchets sont des emballages qui ne sont utilisés qu'une seule fois avant d'être jetés. On estime à au moins 450 ans le temps nécessaire pour que le plastique disparaisse. Entretemps, il aboutit généralement dans les océans où il est ingurgité par de nombreux animaux.