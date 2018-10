Delhaize ouvre un nouveau format de magasins pour les centres urbains

Après les Proxy, les AD et les Shop & Go, la chaîne de supermarchés Delhaize se lance encore un peu plus sur le marché des centres urbains avec son nouveau format: Fresh Atelier. Elle a inauguré son premier point de vente dans la galerie Ravenstein, au cœur de Bruxelles et en présence du bourgmestre Close, mercredi matin. Dans les trois ans, l'enseigne espère en ouvrir deux centaines dans le pays.



Dans une superficie limitée, entre 80 et 100 mètres carrés, la marque au lion entend proposer aux citadins un concept d'ultra "proximité". Au centre du Fresh Atelier, il y a une zone de préparation de plats, en-cas et smoothies frais. Et les petites allées proposent une offre basique d'alimentation: plats préparés, boissons en petit format pour la plupart, biscuits, chips, apéro,... Outre l'aspect "frais", le concept se différencie également des Shop & Go par son identité de point de collecte. Les clients pourront commander dans l'ensemble de la gamme Delhaize la veille pour être livrés dans leur magasin de centre le lendemain matin. Définitivement urbain, les nouveaux points d'achat seront ouverts de 7 à 21h, tous les jours de la semaine. Le premier Fresh atelier a été inauguré mercredi matin dans la galerie Ravenstein, à deux pas de la gare de Bruxelles-Central. Un deuxième ouvrira ses portes en décembre à Louvain. Selon l'enseigne, quelque 200 points de vente pourraient voir le jour dans le pays endéans les trois ans.