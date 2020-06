Nouvelle prime "corona" de 2500€ pour les indépendants et PME: les inscriptions démarrent aujourd'hui

Depuis lundi 1 juin, les indépendants et les entreprises dont les activités ont été ralenties à cause de la crise, peuvent demander une aide de 2.500 euros. Une prime unique, au niveau de la Région wallonne.

"Cette prime concerne tous les indépendants, tous les entrepreneurs qui ont fait leur demande de droit passerelle pour le mois de mars et avril", a expliqué Clarisse Ramakers, directrice du service d'étude de l'UCM, l'Union des Classes Moyennes.

Condition importante: "Il ne faut pas avoir bénéficié de l'aide de 5.000 euros qui avait été débloquée il y a déjà quelques semaines pour tous les secteurs qui étaient obligés de fermer en raison de l'épidémie".

Pour introduire la demande, "il faut se rendre sur le site indemnitecovid.wallonie.be, et on peut y faire toutes les démarches en ligne. Vraisemblablement (...) le dossier est directement accepté ou refusé. Et s'il est accepté, le paiement de l'aide de 2.500 euros devrait intervenir dans la semaine. Il y a déjà eu 7.200 demandes depuis hier (lundi)".