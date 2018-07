Panne du site Tax-on-Web: la date-limite de remise des déclarations fiscales repoussée au 15 juillet

Le ministre des Finances a annoncé que, suite à un problème technique rendant inaccessible le site Tax-On-Web, la date-limite de remise des déclarations fiscales était repoussée au dimanche 15 juillet.

C'était le dernier jour pour remettre sa déclaration fiscale via le site internet Tax-on-Web. Les contribuables avaient jusqu'à minuit aujourd'hui pour indiquer à l'administration des Finances leurs revenus de 2017. Mais cet après-midi, le site internet était inaccessible. Vous étiez nombreux à nous le signaler via le bouton orange Alertez-nous. "Le site tax-on-web est toujours inaccessible et le numéro du contact center 02 572 57 57 n’est plus attribué. Il n’est pas non plus possible de leur envoyer un mail. C’est le comble !!! Que faire ?", s'interrogeait ainsi une personne. À 14h30 encore, nous avions nous-même encore procédé à un test et n'avions toujours pas pu nous connecter à Tax-on-Web.

Une coupure d'un câble à fibres optiques constitue l'origine du problème, a précisé le ministre des Finances Johan Van Overtveldt. Le centre de contact de la plupart des services publics était donc également touché. Le ministre a annoncé que le délai était rallongé jusqu'au 15 juillet inclus.



Hier, plus de 2.475.500 déclarations fiscales avaient déjà été introduites via le service en ligne pour l'impôt des personnes physiques Tax-on-Web. C'était moins que les 3.770.000 de l'année précédente, mais rien d'étonnant à cela: le nombre de propositions de déclaration simplifiée avait, lui, augmenté. "Nous attendons moins de déclarations sur Tax-on-Web, via l'aide dans nos bureaux et même papier grâce aux propositions de déclaration simplifiée", acquiesçait Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Pour les contribuables dont la situation fiscale est stable, l'État propose en effet une déclaration de ce type, qui évite au citoyen de devoir rentrer lui-même sa fiche d'impôts s'il considère que les données calculées sont correctes. Cette année, trois millions de déclarations simplifiées (PDS) ont ainsi été envoyées sur un total de près de sept millions de contribuables, contre 2.200.000 en 2017. En conséquence, les citoyens ont été moins nombreux à remplir leur déclaration en ligne eux-mêmes ou avec l'aide d'un fonctionnaire.

Les déclarations papier devaient pour leur part parvenir au service public pour le 29 juin. Les chiffres les concernant ne sont toutefois pas encore disponibles car les documents doivent être scannés. Les comptables et fiscalistes ont quant à eux jusqu'au 25 octobre pour compléter les déclarations de leurs clients.