Des ateliers gratuits pour soutenir la digitalisation des commerces locaux wallons

(Belga) L'Agence du numérique (AdN) et le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) ont lancé lundi le programme "Digital commerce", avec le soutien du gouvernement wallon. Ce programme vise à soutenir la numérisation des commerces locaux au travers d'ateliers gratuits et d'une plateforme d'e-learning.

Une trentaine d'ateliers de trois heures animés par des experts seront tenus dans toute la Wallonie de fin avril à fin novembre. Cinq types de solutions seront développés sur la base d'un sondage réalisé par le SNI auprès de 35 associations de commerçants: la réservation en ligne et la prise de rendez-vous automatisée, la gestion des cartes de fidélité via tablette, les paiements sans contact, l'utilisation des réseaux sociaux, et enfin la gestion des stocks. Le contenu des ateliers sera également accessible sur www.digital-commerce.be. Cet espace d'apprentissage virtuel hébergera aussi l'outil d'auto-diagnostic de maturité numérique de l'AdN, permettant aux commerçants d'évaluer leur niveau et les formations utiles pour progresser dans leur transformation. "Nous espérons aider environ 800 commerces à se transformer grâce aux ateliers, plus tous ceux qui pourront mieux envisager leur digitalisation au travers de la plateforme en ligne", a précisé lundi Hélène Raimond, chef de projet (AdN). Outre les commerçants indépendants de proximité, l'opération se destine aux associations de commerçants, à leurs structures d'encadrement, aux acteurs d'animation socio-économique, ainsi qu'aux administrations et échevinats impliqués dans le commerce. Pour en savoir plus et s'inscrire, les intéressés peuvent déjà se rendre sur le portail Digital Wallonia. (Belga)