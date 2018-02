Des banques américaines bloquent l'achat de bitcoins avec des cartes de crédit

(Belga) Deux des principales banques américaines, JPMorgan Chase et Bank of America, ont décidé de bloquer l'achat de bitcoins et autres crypto-monnaies par carte bancaire afin d'éviter les risques causés par ces monnaies numériques.

JPMorgan, qui a décrété cette interdiction samedi, a expliqué ne pas vouloir du risque de dette associé aux transactions, selon une de ses porte-parole, Mary Jane Rogers. Bank of America avait pris la même mesure vendredi. La politique s'applique à toutes les cartes personnelles et d'affaires, selon une note de service, mais n'affecterait pas les cartes de débit. À la différence des cartes de crédit, les cartes de débit ne peuvent pas entraîner de découvert. Citigroup a pour sa part déclaré arrêter lui aussi les achats de devises virtuelles via ses cartes de crédit. "Nous continuerons de revoir notre politique au fur et à mesure que ce marché évoluera", a déclaré une porte-parole, Jennifer Bombardier. Outre les risques financiers, les banques souhaitent éviter que des réseaux criminels utilisent des cartes de crédits lors de transactions avec les monnaies numériques. Le bitcoin a en outre un cours largement fluctuant, jusqu'à atteindre un pic à 16.323 euros le 17 décembre 2017. Sa valeur est depuis retombée sous la barre des 10.000 euros. Facebook a depuis quelques jours interdit toute publicité faisant référence aux crypto-monnaies.