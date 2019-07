Des chiffres sont tombés: voici le top 5 des destinations wallonnes qui attirent le plus de touristes

Ce mercredi à 7h50 sur Bel RTL, notre journaliste Fabrice Grosfilley a reçu le ministre wallon cdH du tourisme et de l’agriculture, René Collin, pour évoquer notamment le début de la saison touristique, ainsi que le bilan de l’année dernière, avec la révélation de premiers chiffres.

Pairi Daiza, Walibi et les Grottes de Han forment ainsi le top 3 des destinations les plus touristiques en Wallonie.

En exclusivité sur Bel RTL le ministre wallon du tourisme René Collin, a livré quelques chiffre sur l'année 2018. La fréquentation des attractions a par exemple augmenté de 9,4% par rapport à 2015.

Les hôtels et autres lieux d'hébergement ont quant à eux enregistré 8,2 millions de nuitées l'an dernier.

Les provinces de Liège et de Luxembourg sont les plus prisées. Le tourisme wallon représente enfin 59.000 équivalents temps plein.





Voici les différents chiffres:

Les hébergements:

-Fréquentation : 3,5 millions d’arrivées et 8,2 millions de nuitées en 2018.

-Depuis 2015, on compte une progression de plus de 9% des arrivées et de 8,5% des nuitées.

-La Province de Liège et de Luxembourg sont les destinations les plus prisées et enregistrent le plus de nuitée.





Les attractions:

- Fréquentation = 12,5 millions de visiteurs en 2018.

- Une évolution positive de la fréquentation de 9,4 % par rapport à 2015.

- Top 5 en Wallonie : Pairi Daiza ; Walibi ; le Domaine des Grottes de Han ; l’Abbaye de Maredsous ; le Domaine provincial d’Hélécine





Chiffre globaux du tourisme:

- 84.000 postes de travail et 59.000 ETP à emplois non délocalisables

- 7,9 milliards de chiffre d’affaires

- 4,1% de la valeur ajoutée brute de la Wallonie

- Le Plan wallon d’Investissement (janvier 2018): 80 millions dédiés au tourisme