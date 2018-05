Des directives du SPF Economie pour les 'online influencers' sont prématurées

(Belga) Le SPF Economie a décidé en fin de compte de ne pas publier de directives plus strictes pour les "influenceurs" actifs en ligne ("Guidelines pour les online influencers", NDLR). Une publication à ce sujet était "prématurée" et il y aura "une concertation avec les acteurs les plus importants du secteur", a indiqué le service public fédéral sur son compte Twitter mardi.

Plusieurs médias ont observé plus tôt dans la journée que le SPF Economie avait élaboré des directives pour les personnes - réputées - qui s'imposent comme "influenceurs" sur les réseaux sociaux ou en ligne pour des marques, produits ou services via Facebook, Instagram, Twitter et autres plateformes. Mais la publication de ces directives semble donc à ce stade postposée car elles n'ont pas encore été validée. "Les 'Guidelines pour les online influencers' n'étaient pas validées. La publication sur notre site web était par conséquent prématurée. Il y aura une concertation avec les acteurs les plus importants du secteur des online influencers", a communiqué sur Twitter le SPF Economie. Le document en question, qui n'est donc plus accessible, expliquait comment les entreprises avaient de plus en plus recours à ces influenceurs pour faire la promotion de leurs produits ou service, de sorte à atteindre une large partie de consommateurs. Si un influenceurs a reçu à cet effet une récompense, le SPF estime alors qu'il s'agit de réclame, ce qui doit être référencé en tant que tel. Le document, qui n'est plus disponible, évoquait des amendes de 208 à 400.000 euros. La porte-parole du SPF a clarifié que l'inspection économique établit des directives interprétant la législation. Ce qui est le cas aussi pour les inluenceurs, mais que le contenu n'a donc pas encore été approuvé. "Toutefois la législation demeure", souligne Chantal De Pauw. Les amendes citées dans la loi sont toujours en vigueur, "mais il n'était pas encore clair quelle est la définition déterminant ce qu'est un 'influenceur', cela ne va pas changer beaucoup, nous allons juste apporter des clarifications". (Belga)