Des places "shop & go" pour le stationnement gratuit près de commerces de proximité

(Belga) La Ville de Bruxelles a activé lundi des places de stationnement temporaire, exemptées de redevance durant trente minutes, dans trois rues commerçantes du centre de la capitale et de Laeken.

Selon les échevines libérales du stationnement Marion Lemesre et Els Ampe, ces places sont inspirées d'un modèle mis en place à Courtrai, Braine-l'Alleud, La Louvière et Ostende, avec succès. Elles ont pour vocation de soutenir le commerce de proximité. Ces places dites intelligentes sont équipées de capteurs, actifs de 9h à 18h, qui détectent la présence d'un véhicule. Si celui-ci n'a pas quitté l'emplacement après une demi-heure, un signal sonore est envoyé aux agents de la cellule horodateurs de la Ville. L'automobiliste risque alors de devoir s'acquitter d'une redevance de 25 euros, à partir de la semaine prochaine, après une période de tolérance de quelques jours. Ces places ont été aménagées à raison de trois par rue dans trois artères commerçantes fort fréquentées: la rue Sainte-Catherine et celle qui longe le Grand Sablon, au centre de la capitale, ainsi que la rue Marie-Christine, à Laeken. Elles sont repérables grâce à des panneaux de signalisation et à un marquage au sol de couleur orange. L'expérience sera évaluée d'ici quelques mois, en vue d'être reproduite, le cas échéant, ailleurs dans la ville. (Belga)