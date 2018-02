La marque "Jupiler" disparaît bel et bien pour 5 mois : voici son nouveau nom

La marque de bière "Jupiler" sera temporairement renommée "Belgium" à l'occasion de la Coupe du monde de football qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie.

La marque Jupiler s'efface dès ce mardi pour une durée de cinq mois, a annoncé le groupe brassicole AB InBev mardi. L'ensemble du packaging sera adapté en conséquence. "Nous sommes partenaires des Diables rouges depuis 30 ans, tant dans les bons moments que dans les moins bons", explique Arnaud Hanset, directeur marketing chez AB InBev. "Nous sommes clairement dans un excellent moment", a-t-il ajouté en référence aux espoirs placés dans l'équipe nationale de football pour le prochain Mondial.



La nouvelle appellation, éphémère donc, entre dans le cadre d'une campagne plus large #WeareBelgium, incluant d'autres équipes phares défendant les couleurs belges comme les Red Flames ou l'équipe homme de relais 4X400 mètres. Le groupe brassicole n'a pas livré de détails financiers sur cette gigantesque opération marketing qui a débuté le week-end passé par la suppression du lettrage sur l'usine de Jupille (Liège).



Au total, 290 millions de produits (cannettes, bouteilles, verres, gadgets...) seront redessinés au nouveau nom. Seules les Jupiler Blue et 0,0 conserveront leur appellation.



La division belge d'AB InBev a précisé que la campagne était de sa propre initiative et qu'à sa connaissance, aucune bière du premier groupe brassicole mondial ne fera de même pour la grand-messe du ballon rond. On rappellera toutefois qu'en 2016, la Budweiser, également propriété d'AB InBev, avait été rebaptisée pendant un semestre environ America, à l'occasion d'une année phare pour le pays de l'Oncle Sam, avec des élections présidentielles et des Jeux olympiques d'été qui s'accompagnent toujours d'une pluie de médailles pour les Etats-Unis. La Jupiler est la pils la plus consommée en Belgique avec une part de marché de 55%, selon les responsables d'AB InBev qui soulignent que la recette de la bière est inchangée depuis son lancement en 1965.



Une rumeur de disparition définitive hier



Hier, l'enlèvement de l'enseigne "Jupiler" de la brasserie de Jupille et une source anonyme qui avait confié à la Dernière Heure que la marque allait disparaître ont provoqué une rumeur de disparition totale. Marc Delvenne, représentant syndical à la CSC, qui a participé au conseil d'entreprise, a rapidement rassuré dans La Meuse. "On nous a rassurés: il n’y a pas de crainte à avoir pour les emplois locaux et le volume de production. Tout cela serait en lien avec une campagne de pub liée à la prochaine Coupe du Monde", a-t-il commenté.



Comme les syndicats l'imaginaient bien, il y avait très peu de chances que la direction d'AB Inbev change sa marque Jupiler. "C’est la marque la plus vendue en Belgique. La remplacer ce serait un peu comme si Coca-Cola décidait de changer le nom de son Coca".