Des rumeurs annoncent la fin de la marque "Jupiler"

La marque "Jupiler" a été enlevée d'un des bâtiments de la brasserie AB Inveb de Jupille. Ajoutez à cela un conseil d'entreprise organisé ce lundi et une conférence de presse lancée pour mardi. Et en plus, saupoudrez le tout d'une source anonyme qui aurait confié à nos confrères de la Dernière Heure que la marque allait disparaître... et c'est la catastrophe. La rumeur s'est rapidement répandue que la brasserie, gérée depuis l'étranger, pourrait se passer du nom "Jupiler".





La direction a rassuré les syndicats ce lundi



Nos confrères de La Meuse ont contacté Marc Delvenne, représentant syndical à la CSC, qui a participé au conseil d'entreprise de ce lundi. "On nous a rassurés: il n’y a pas de crainte à avoir pour les emplois locaux et le volume de production. Tout cela serait en lien avec une campagne de pub liée à la prochaine coupe du monde", a-t-il commenté.



Pour les syndicats, il y a très peu de chances que la direction d'AB Inbev puisse imaginer changer la marque Jupiler. "C’est la marque la plus vendue en Belgique. La remplacer ce serait un peu comme si Coca-Cola décidait de changer le nom de son Coca", commente-t-on à La Meuse.





Un gros coup marketing?



De son côté, newsmonkey.be a contacté AB Inbev pour tenter d'obtenir une réponse: sans succès. La porte-parole du groupe a refusé de dire quoi que ce soit avant ce mardi 11h. "Comme c'est un grand changement, on fera une conférence de presse demain pour l'annoncer", a-t-elle seulement indiqué à nos confrères.



Alors, soit la marque compte changer son logo, mais c'est peu probable car il a été modifié récemment. Soit AB Inbev veut vraiment changer sa marque Jupiler, ce qui est encore moins probable. Ou bien, et ça semble plus plausible, une édition spéciale de la Jupiler va être annoncée en vue de la Coupe du Monde 2018, comme le pensent les syndicats.



En ne faisant pas taire la rumeur, Jupiler ne fait qu'accentuer le suspense... et s'offre un bon coup de pub gratuite.