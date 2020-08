Des soldes d'été "décevantes" pour les commerçants, entre autres à cause des règles corona

(Belga) La première quinzaine des soldes d'été a été décevante, entre autres à cause de la mesure exigeant de venir faire ses courses seul et en ne restant pas plus d'une demi-heure dans le magasin, estime dimanche Comeos, fédération des commerces et services. Comeos souhaiterait qu'on abandonne cette mesure ré-instaurée fin juillet pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus.

Selon une enquête de Comeos auprès de membres dans l'habillement et le secteur "health & beauty", les commerçants constatent une baisse des ventes de 40% environ par rapport à la première quinzaine de soldes d'été en 2019. Le nombre de clients a fortement baissé, mais pour un panier par client légèrement plus fourni (+5%) que l'an dernier en moyenne. "Le fait de devoir faire les magasins individuellement joue un grand rôle dans la baisse des ventes et du nombre de clients. Les couples ne peuvent pas entrer ensemble, même si le magasin est vide. Beaucoup abandonnent alors l'idée", estime Comeos. La règle serait aussi cause d'incompréhension et parfois d'énervement chez les clients. Selon Comeos, trois quarts des commerçants indiquent avoir déjà dû faire face à de l'agressivité à cause de cette règle. Un atelier sur ce thème va être organisé avec les syndicats pour les membres de la fédération. La chaleur et le déplacement exceptionnel des soldes vers le mois d'août, ont également été des facteurs jouant au détriment des commerçants belges, selon Comeos. (Belga)