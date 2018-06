Des stades colorés et du son nickel: comment 11 entreprises belges spécialisées chacune dans leur domaine participent activement au Mondial en Russie

Les Diables rouges ne seront pas les seuls à défendre les couleurs de notre pays au mondial russe. Ils emmènent avec eux 11 entreprises qui équiperont à leur échelle les stades. Elles fourniront par exemple des terrains hybrides, les sprays éphémères des arbitres (pour les coups francs), des chemins de câbles, des caméras,... Une belle vitrine pour ces entreprises.

Ces commandes représentent 15 à 20 millions d'euros. Ce sont des contrats importants pour ces 11 entreprises. La FIFA est un partenaire de choix. Elles peuvent y prouver leur fiabilité, leur sérieux, et acquérir la confiance d'autres organisateurs. Une belle ligne à ajouter à leur carte de visite. Pour la société WNM qui fournira les solutions intercom et le signal audio international des 12 stades, le contrat représentent 25% du chiffre d'affaire de 2 millions d'euros de l'entreprise.

Au total : 3 entreprises wallonnes (EVS, WNM et Wollux), 1 bruxelloise (Telelingua, Uccle) et 7 flamandes (Expo-Line, GrassMaster solutions, Lancer Europe, NEP Belgium, Rockfon, Veldeman et Vergokan) seront de la partie.

Fournir du son pour faire vibrer les téléspectateurs

C'est un peu par hasard et avec un brin de chance que la société WNM participera au mondial. L'entreprise sérésienne fournira les solutions intercom et le signal audio international des 12 stades.

Maxime Van Gorp, directeur Marketing: "Rencontrer les bonnes personnes au bon moment et venir avec des solutions appropriées et gagner la confiance des organisateurs". Un contrat qui représente un quart du chiffre d'affaires.

Des stades colorés "made in Belgium"

La société Wollux de Mouscron colorera quant à elle les stades comme il se doit, David Fourneaux, directeur commercial: "Nous sommes connus pour tout ce qui est drapeaux, banderoles. Nous sommes connus aussi pour tout ce qui est display, drapeaux que les supporters ont en main."

Télélingua ("télélinegwa"), une entreprise de traduction basée à Uccle. Caroline Haine, que fait cette société dans l'organisation logistique du Mondial ?

Concrètement, Telelingua traduit pour la coupe du monde des communiqués et des sites Web dans 15 langues différentes, mais il y a également des traductions que l'on ne soupçonne pas. Jean-Didier Boucqueau est le directeur général de la société: "Les consignes concernant la distribution d'alcool aux abords des stades et il y a encore 56 autres choses. Il y a aussi des traductions pratiques, directement liées au football. Toutes les notices d'installations des pelouses ont également été traduites par cette entreprise. Et participer à un tel événement constitue une vitrine incroyable. L'effet se fait déjà ressentir. Telelingua a déjà commencé des traductions pour l'Euro 2020.