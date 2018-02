Détection de Salmonella: Colruyt rappelle un filet de porc à l'ardennaise

Colruyt Group rappelle un filet de porc à l'ardennaise dans lequel la présence de Salmonella a été détectée, indique vendredi l'entreprise dans un communiqué. En accord avec l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), Colruyt Belgique, Colruyt Luxembourg et Collect&Go ont donc décidé de retirer ce produit de la vente.



Le produit incriminé a été vendu du 23 au 26 janvier derniers inclus et la date limite de conservation mentionnée va du 10 au 16 février. Colruyt Belgique, Colruyt Luxembourg et Collect&Go demandent à leurs clients qui auraient acheté ce produit de ne pas le consommer et de bien vouloir le ramener en magasin où il leur sera remboursé. Les symptômes possibles d'une intoxication causée par la Salmonella sont fièvre, crampes abdominales et diarrhée, précise encore Colruyt.