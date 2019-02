Devenir propriétaire coûte de plus en plus cher en Belgique

Invité du RTLInfo 13H, Sylvain Bavier, notaire, revient sur les prix de plus en plus élevés de l'immobilier en Belgique et donne quelques conseils aux futurs acheteurs.

Devenir propriétaire, cela coûte-t-il de plus en plus cher?

Sylvain Bavier:"Le prix moyen de l'immobilier a augmenté mais il augmente de manière linéaire. Et puis il y a aussi une donnée qu'on doit prendre en considération, c'est l'inflation. L'inflation, cette année, est de 2,8% à 3%. Donc si on parle d'une augmentation de 5%, en réalité, l'immobilier augmente de 2%, ce qui n'est pas une grosse augmentation en soi."

La situation est-elle la même en Wallonie qu'à Bruxelles?

Sylvain Bavier: "La situation est globalement la même en Wallonie qu'à Bruxelles. On voit que le prix des maisons augmente un petit peu plus à Bruxelles qu'en Wallonie, comme le prix des appartements. Mais il faut aussi se dire qu'à Bruxelles, on vend beaucoup moins de maisons que des appartements."

Le marché devient-il inaccessible pour les jeunes?

Sylvain Bavier: "Il n'est pas inaccessible pour les jeunes parce qu'il y a aussi des aides qui existent, des abattements immobiliers pour ceux qui vont acheter leur première maison, leur premier appartement et donc, on a aussi, quand même, des incitants pour l'achat sur les plus jeunes."

Est-ce que vous auriez un conseil pour limiter ces coûts et acheter moins cher?

Sylvain Bavier: "Pour acheter moins cher, il faut d'abord ne pas acheter sur le coup de l'envie. Il faut réfléchir l'achat et trouver la bonne affaire."