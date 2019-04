Devenir propriétaire en Belgique coûte de plus en plus cher: voici les prix moyens par région

En 2018, les prix des maisons et des appartements ont globalement augmenté. Le prix médian pour une maison mitoyenne en Belgique était de 200.000 euros l'an dernier. Sans surprise, acheter une maison ou un appartement est moins cher en Wallonie qu'à Bruxelles.

Le prix médian pour une maison mitoyenne (2 ou 3 façades) en Belgique était de 200.000 euros l'an dernier, soit 5,3% de plus qu'en 2017, indique jeudi Statbel, l'office belge des statistiques. Pour une maison 4 façades, le prix était de 285.000 euros (+2,9%) et pour un appartement 182.000 euros (+2,5%). De grandes disparités existent toujours entre les différentes régions.

La Wallonie, bon marché

S'offrir un bien immobilier en Wallonie reste toujours meilleur marché qu'à Bruxelles et en Flandre. Pour une maison 2 ou 3 façades, il fallait débourser en moyenne en 2018, 140.000 euros au sud du pays. Pour une 4 façades, le prix était de 232.250 euros et 145.000 euros pour un appartement. A Bruxelles, les prix de l'immobilier restent les plus chers du royaume: 376.000 euros pour une maison 2-3 façades, 847.500 euros pour une maison 4 façades et 199.000 euros en moyenne pour un appartement. Entre les deux se situe la Région flamande. Les maisons de type fermé ou demi-fermé y coûtaient 226.000 euros.

Les maisons de type ouvert, 4 façades, coûtaient 319.000 euros et les appartements valaient 185.000 euros en moyenne. Les communes les plus chères pour l'immobilier étaient Ixelles (597.500 euros en moyenne), Woluwe-Saint-Pierre (580.000), Lasne (550.000 euros), Knokke-Heist (530.000 euros), Uccle (520.000 euros) et Laethem-St-Martin (519.250 euros).

Les communes les moins chères se retrouvent toutes en Wallonie: Hastière (67.500), Viroinval (83.500), Froidchappelle (85.000), Tellin (91.000) ou encore Quiévrain (92.000). La province du Hainaut était la moins chère du pays pour les maisons 2-3 façades et les appartements. Hors Bruxelles, les provinces de Brabant wallon et flamand sont les plus onéreuses pour l'achat d'un bien immobilier.