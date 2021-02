Disney + enregistre déjà plus de 90 millions d'abonnés dans le monde: comment peut-on expliquer ce succès?

L'expert en Economie Bruno Wattenbergh revient sur le lancement de la plateforme Disney+ et sur le succès qu'elle rencontre auprès des abonnés.

- Disney+, la chaîne de vidéo à la demande fait un véritable carton, n'est-ce pas?

14 mois après son lancement en Amérique du Nord et aux Pays-Bas en novembre 2019, 4 mois après son lancement en Belgique, Disney+ compte déjà plus de 90 millions d'abonnés payants à travers le monde.

- Oui, mais que représente 90 millions? Si l'on compare avec Netflix?

Netflix, c’est 204 millions d’abonnés et cela reste le numéro 1. Mais il aura fallu près de 9 ans à Netflix pour atteindre ce que Disney+ a réalisé en 14 mois seulement.

- Peut-on dire que Disney + a été bien aidé par le confinement?

En grande partie. Disney+ avait initialement prévu d’atteindre les 90 millions d’abonnés seulement en 2024. Et les confinements ont formidablement accéléré la pénétration de la chaîne, particulièrement en Europe où elle est vraiment arrivée au début de l’année passée. Le service est aujourd’hui disponible dans 42 pays à travers le monde.

Mais il y a d’autres facteurs de succès. D’abord la plateforme est très facile d’accès, ergonomique, l’inscription est rapide et cela fonctionne. Ensuite, il y a le catalogue des quatre filiales de Disney : Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm et National Geographic. Vous pouvez donc visionner l'intégralité des Star Wars, y compris le tout dernier "Rise of the Skywalker", et l'intégralité des Marvel (sauf les Spider-Man qui appartiennent à Sony).

Dernière remarque à ce propos, Netflix a bien sûr aussi profité des confinements : 37 millions d’abonnés en plus l’année dernière. 25 milliards de dollars de chiffre d’affaire à présent. Mais, pour la première fois, son entreprise a pourtant, perdu des abonnés, peu après la disponibilité de Disney+ aux États-Unis.

- La concurrence ne se limite pas à Netflix ?

Non bien sûr. Il y a Amazon (Prime Video), Google (YouTube Premium), Apple (Apple TV+). Chez nous BeTv à la demande, etc. En tout, les Belges ont ainsi huit services payants de streaming vidéo à leur disposition. Les prix variant de 4,99€ à 15,99€ par mois.

- Et que coûte Disney+ ?

Actuellement 6,99€ par mois ou de 69,99€ par an pour 4 écrans simultanés et avec 7 profils, et un filtre enfant. Mais à partir du 23 février 2021, ce tarif mensuel augmentera pour passer à 8,99€, tandis que le tarif annuel sera désormais de 89,90€.