Droits de douane sur l'acier et l'aluminium: l'UE et d'autres pays exemptés pour le moment des tarifs américains

L'Union européenne et plusieurs autres pays vont être pour le moment exemptés des tarifs promulgués par l'administration Trump sur les importations d'acier et d'aluminium, a indiqué jeudi le représentant américain au Commerce (USTR), Robert Lighthizer.

Interrogé sur les exemptions, lors d'une audition devant le Congrès américain, M. Lighthizer a répondu: "nous avons les deux pays de l'Aléna et nous savons qui ils sont (Canada et Mexique, NDLR). Nous avons l'Europe. Nous avons l'Australie, nous avons l'Argentine et le Brésil et qui j'oublie, évidemment la Corée du sud avec laquelle nous sommes en négociations".