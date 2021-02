Des produits tendance pour une bouchée de pain: attention à l'arnaque du dropshipping

Vous avez sans doute déjà été exposé au "dropshipping". Des publicités sur les réseaux sociaux pour des vêtements branchés à prix cassés, de l'éclairage d’ambiance original pour agrémenter vos soirées d’hiver avec de belles photos alléchantes et surtout pour une bouchée de pain... Vous cliquez et êtes renvoyé vers des boutiques en ligne inconnue.

Ces promotions sur les médias sociaux vous harponnent et vous dirigent vers des boutiques en ligne proposant une multitude de bonnes affaires. Mais une fois la commande passée, les articles sont expédiés par un fournisseur externe, généralement en provenance d'Asie.

Le terme de "dropshipping" implique donc que celui qui vend et encaisse votre paiement, ne possède pas le stock de produit. Il n’est qu’une boutique vide chargée d’appâter le client. Ce qui en pratique ouvre la porte à toutes les dérives.

Peut-on aller jusqu’à parler d’arnaque ?

Le dropshipping n'est pas illégal en soi, mais le SPF Économie évoque clairement des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, voire de la fraude. D’abord le produit a été survendu, la qualité n’est pas au rendez-vous, mais pas non plus sa sécurité. Autre exemple, des remises trompeuses sont appliquées (par exemple avec un compte à rebours pour vous inciter à acheter rapidement) ou de fausses promotions sont affichées (1+1 gratuit, mais le consommateur ne reçoit qu’un seul article "parce qu'il n'a pas introduit le bon code de promotion").

Typiquement, les vendeurs rédigent leurs propres avis élogieux. Mais il y a pire. Bien souvent, le site sur lequel vous avez acheté n'est même plus accessible peu de temps après l'achat et après une courte vague publicitaire sur les réseaux sociaux. Les consommateurs ne savent donc pas avec qui ils traitent, ni comment les contacter pour se plaindre. Et quand vous voulez renvoyer votre achat, c’est parfois possible, mais à vos frais et en Chine.

A-t-on une idée de l’ampleur de ce phénomène de Dropshipping ?

Pas précisément, mais le SPF Economie considère que l’explosion des plaintes en 2020 a été dopée par la crédulité des gens victimes de cette pratique. Il existe des solutions : vérifiez si vous pouvez contacter l’entreprise, vérifiez en ligne si la boutique existe, demandez-vous si le prix est réaliste (prix d’achat et livraison), demandez-vous si le délai de livraison est réaliste et s'il y a une adresse de retour dans l'Union européenne.

Sinon, faites le Webshop Check du Centre Européen des Consommateurs. Dernier conseil : pour ce genre de site, utilisez une carte de crédit prépayée.