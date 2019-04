Du boeuf recouvert d'or et servi sous une cloche de fumée: dans les coulisses des viandes d'exception

C'est à Hasselt que l'on peut manger du bœuf recouvert d'or. Pour le chef, cela a un impact lors de la dégustation, alors il soigne tous les détails, mettant même de la fumée sous une cloche avant de servir la viande à table. "Quand vous voyez quelque chose comme cela, il y a un impact sur vos papilles gustatives. Quelque chose qui surprend vos yeux vous donnera encore plus envie de le goûter", explique-t-il dans un extrait de l'émission Coute que Coute de ce mercredi 3 mai.

Le commerce de la viande est pourtant un pari risqué. Entre 2006 et 2016, la consommation de viande a diminué de 18%. Et même 26% pour ce qui concerne le bœuf et le veau en Belgique. L'établissement Direndonck, à Saint-Idesbald, est l'une des boucheries les plus connues de notre pays, et même au-delà. "Je pense que dans le futur, les gens vont manger moins de viande, mais de la meilleure viande", explique le fils du fondateur.