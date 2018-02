Du gluten détecté dans des chips tortilla bio des marques Delhaize et Acapulco

(Belga) La présence de gluten a été détectée dans la composition des produits Tortilla chips nature bio et Tortilla chips chili bio de Delhaize, annonce mardi l'enseigne de supermarchés. Celle-ci demande dès lors aux clients allergiques au gluten de ne pas consommer le produit en question et de le rapporter au point de vente où ils l'ont acheté. Un remboursement des articles sera garanti. La société Snack Food Poco Loco a également détecté du gluten dans des tortilla chips de la marque Acapulco sans que cela ne soit mentionné sur l'étiquette.

Delhaize a par ailleurs retiré des rayons les dits produits. Les autres articles de l'assortiment "tortilla chips Delhaize" ne sont pas concernés et peuvent être consommés en toute sécurité, rassure l'enseigne qui présente ses excuses pour les désagréments occasionnés. Pour de plus amples informations, les consommateurs peuvent contacter le service client au numéro gratuit 0800/95.713 ou par l'adresse e-mail serviceclients@delhaize.be. Par ailleurs, la société Snack Food Poco Loco a également détecté la présence de gluten dans des tortilla chips bio sans que l'allergène ne soit mentionné sur l'étiquette. Il s'agit des tortilla chips Acapulco au goût paprika (numéro de lot 37332), chili et sea salt (numéro de lot 37331). Le produit a été distribué via les points de vente de Colruyt Meilleurs Prix, Bio-Planet, Okay et Exki. Les consommateurs allergiques au gluten sont également priés de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente. Pour les autres, la consommation du produit ne présente aucun danger. (Belga)