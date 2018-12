"Du jamais vu en Belgique": bpost s'apprête à traiter jusqu'à 450.000 colis par jour en cette fin d'année (photos)

La compagnie postale bpost s'apprête à traiter dans ses centres de tri, à un rythme de 24 heures/24, une moyenne de 420.000 colis par jour avec un pic de 450.000 colis attendu. "C'est du jamais vu en Belgique", a déclaré la porte-parole à notre journaliste Simon Mirguet. C'est 25% de plus que les chiffres de l'année passée et 100% d'augmentation par rapport à une journée normale, ajoute la porte-parole. Des travailleurs supplémentaires ont été appelés : 900 au total pour les centres de tri et les facteurs. La cause de cette hausse des volumes à traiter : les fêtes de fin d'année et le succès de l'e-commerce.