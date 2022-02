E-commerce: que représente le secteur en Belgique et combien d'emploi génère-t-il?

8 Belges sur 10 ont déjà effectué des achats sur internet, mais que représente ce secteur et combien d'emploi génère-t-il ? Selon le spécialiste en économie Bruno Wattenberg, ça représente 12 milliards d'euros.

"Ca représente 12 milliards d'euros. Ce n'est pas un chiffre qui va parler aux gens mais en gros, ça fait 11.000 emplois directs. Et si on compte l'ensemble des freelance qui gravitent autour du secteur, on est globalement à 15.000 personnes dont le travail dépend directement ou indirectement de l'e-commerce", a-t-il expliqué.

Qui n'a jamais fait du e-commerce de sa vie ?

Un secteur très important dans notre pays, inévitable selon Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos, la fédération belge du commerce et des services).

"Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais fait du e-commerce de sa vie ? Moi, je n'en connais plus. Même ma mère qui a 87 ans a déjà fait du commerce en ligne. Donc je dirais que tout le monde fait du commerce en ligne. Ce n'est plus une possibilité de revenir en arrière, c'est comme si on disait : on revient aux trains à vapeur parce qu'on n'aime pas l'électricité".

Mais pour lui, cela induit une question importante, qu'il faut se poser aujourd'hui pou avancer : "Est-ce qu' on va avoir la possibilité de le faire en Belgique ou bien est-ce qu' on continue à nous faire envahir par les commerces comme Amazon qui viennent de pays étrangers ?", a-t-il demandé.