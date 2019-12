Élargir les horaires des magasins pour lutter contre la concurrence de la vente en ligne: bonne ou mauvaise affaire pour les commerçants?

Pour les fêtes, 7 Belges sur 10 ont acheté au moins un cadeau sur internet. Un des avantages des achats en ligne est qu'il peut se faire 24 heures sur 24. Pour répondre à cette concurrence, la fédération des commerces demande à pouvoir élargir les heures d'ouverture des magasins.

Pour 58 % des consommateurs sur internet, la possibilité de faire ses achats en quelques clics sans contraintes horaires est un véritable avantage de la vent en ligne. "Quand mon conjoint regarde ses matchs de foot et que je m'ennuie sur le canapé, j'allume mon téléphone et oui je commande régulièrement à partir de 22 heures le soir. C'est ça qui est plutôt pratique", nous confie une bruxelloise. Un autre passant explique faire des achats en ligne "surtout le soir, vers 20 heures, 21 heures comme ça le lendemain ou deux jours après on a sa commande".

Une concurrence déloyale pour Comeos

Le représentant des commerces et des services en Belgique Comeos pointe du doigt les horaires très réglementés des magasins. Les commerces ont notamment l'obligation de fermer au moins un jour par semaine et l'interdiction d'ouvrir entre 20 heures le soir et 5 heures du matin sauf les vendredis et veille de jours fériés. Mais les magasins ont bien entendu eux aussi leurs avantages.

Les consommateurs interrogés préfère notamment "sentir la qualité du vêtement parce qu'en ligne, parfois la qualité n'est pas très bonne". Impossible toutefois pour certains d'adopter une rythme de travail encore plus soutenu. Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) dit non aux horaires élargis. Selon sa présidente Christine Mattheeuws, "il faut aussi trouver du personnel, il faut payer du personnel pendant les heures d'ouverture supplémentaires. Donc ce n'est pas du tout une bonne affaire pour les commerçants".

Pourtant pour Comeos, ouvrir plus tard est une solution. Principal argument : plus d'un acheteur sur deux commande en ligne entre 18 heures et minuit.