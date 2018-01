Elia construit une nouvelle ligne à haute tension au-dessus de l'Escaut à Anvers

(Belga) Elia, le gestionnaire du réseau électrique, a lancé, la semaine dernière, des travaux préparatoires pour la construction d'une nouvelle ligne à haute tension au-dessus de l'Escaut dans le port d'Anvers, indique Elia mardi.

Ces travaux s'inscrivent dans la phase II du projet Brabo, par lequel Elia vise à renforcer le réseau à haute tension dans et autour du port d'Anvers et à assurer de manière plus générale l'approvisionnement électrique de la Belgique. Pour réaliser cette traversée, Elia va construire deux nouveaux pylônes de 192 mètres de haut sur les rives de l'Escaut. Les travaux s'achèveront à la mi-2019, précise Elia. De 2015 à 2020, Elia mène des travaux dans le cadre du projet Brabo. Outre une meilleure sécurité d'approvisionnement, cette ligne offrira une meilleure connexion avec les Pays-Bas. La traversée de l'Escaut s'inscrit dans le cadre de travaux sur la ligne Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek ou projet "Brabo II" . Cette phase prévoit le renouvellement et le renforcement de la ligne 150 kV existante, située le long de l'A12, en une ligne 380 kV. À hauteur de Lillo, la ligne traversera l'Escaut jusqu'à Liefkenshoek. (Belga)