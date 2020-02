En 2019, 15.000 voitures électriques immatriculées de plus qu'en 2018

(Belga) En 2019, 688.114 véhicules neufs et 910.834 véhicules d'occasion ont été immatriculés en Belgique. Le nombre de véhicules neufs mis en circulation a augmenté de 0,7%, tandis que l'immatriculation des véhicules d'occasion a diminué de 0,9%. La même année, 43.905 voitures particulières fonctionnant entièrement ou partiellement à l'électricité ont été mises en circulation (7,9% de la part de marché), soit 15.383 voitures de plus que l'année précédente, selon l'office belge de statistique Statbel.

En 2019, les immatriculations de nouvelles voitures électriques ont plus que doublé (8.892 immatriculations par rapport à 3.763 en 2018), mais cela reste une proportion très relative avec seulement 1,6% du marché. Les immatriculations de voitures hybrides (essence ou diesel ainsi qu'électriques) ont fortement augmenté cette même année (+41,4%) et représentaient 6,3% du marché des voitures neuves avec 35.010 véhicules en 2019. Huit nouveaux véhicules sur dix sont des voitures de particuliers. Les immatriculations de voitures de particuliers neuves n'ont augmenté que de 0,1% en 2019, alors qu'en 2018, l'augmentation était encore de 0,7%. Représentant 60% du marché, les voitures neuves les plus populaires depuis 2017 sont les voitures à essence. En 2019, les immatriculations de ces dernières ont beaucoup moins augmenté (+4%), comparé à l'année 2018 (+22%). L'immatriculation des voitures diesel a connu une nouvelle baisse (-14%). (Belga)