En moyenne, 585.000 francophones regardent chaque jour les télévisions locales

(Belga) Une moyenne de 585.000 francophones regardent chaque jour l'une des télévisions locales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rapportent celles-ci jeudi. "Les spectateurs sont plutôt assidus: 16% de ceux-ci regardent leur média local tous les jours", se réjouit la Fédération des télévisions locales sur la base des résultats de deux études d'audience.

Ces études ont été réalisées par les sociétés Dedicated Research (pour BX1) et AQRate (pour les 11 télévisions locales wallonnes), entre décembre 2018 et avril 2019, au départ d'un panel de 5.000 personnes interrogées. Si l'on extrapole les résultats, en moyenne 585.000 Wallons et Bruxellois regardent chaque jour une télévision locale pendant 35 minutes. Près de la moitié d'entre eux ont moins de 50 ans. Les audiences spécifiques des différentes télévisions locales "sont dans un mouchoir de poche", a précisé à Belga Fabien Bourgies, directeur général de la Fédération des télévisions locales: la part d'audience journalière pour les téléspectateurs de 16 ans et plus s'élève à 15,4% en moyenne, et s'échelonne entre 13 et 17% selon les 11 télévisions wallonnes (la méthodologie employée pour BX1 ne permet pas de comparaison). Les chaînes et sites internet des télévisions locales (43%), les réseaux sociaux (41%) et les sites d'informations (41%) sont les trois médias préférés du public pour consommer des informations de proximité, montrent aussi les deux enquêtes. Pour la fédération qui les regroupe, les télévisions locales ont "réussi leur virage numérique". Plus de 378.000 personnes les suivent sur leurs pages Facebook, 65.000 via Twitter et 22.000 sur Instagram. (Belga)