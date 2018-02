Envie de rénover votre logement? Certaines primes vont tripler, voire quadrupler en Wallonie

Dès le 1er mars, la région wallonne va augmenter une douzaine de primes à la rénovation et à l'efficacité énergétique. L'an dernier, en raison de la lourdeur administrative et d'un manque d'attractivité financière, seule la moitié des montants prévus ont trouvé preneurs. L'argent non utilisé sera donc réinjecté et du coup, certaines primes pourraient tripler, voir quadrupler. Christophe Clement et Michael Danse donnent les détails dans le RTL INFO 19H.

Isoler sa maison reste un investissement intéressant. Pourtant, les Wallons semblent désormais bouder les primes à l’énergie. L’an dernier, seulement 19 des 33 millions d’euros prévus à cet effet ont été octroyés par le gouvernement régional.

"Je pense qu’il y a un problème de communication, il y a un problème de procédure, il y a peut-être aussi un problème de faiblesse des montants au regard de la complexité de la procédure, donc l’idée est d’augmenter ces montants. De toute façon, les budgets sont disponibles", explique Valérie De Bue (MR), ministre wallonne du logement.





Des primes quadruplées pour l'isolation du toit



Dès le 1er mars, douze primes énergie ou rénovation seront revues à la hausse. Le montant sera quadruplé pour l’isolation du toit. Elles seront doublées voire triplées pour l’isolation des murs.





L’aide sera majorée également pour le remplacement des châssis ou le placement d’une pompe à chaleur.





Ces nouveaux montants de base seront encore triplés si vous faites partie des ménages les moins favorisés.

"On ne peut pas continuer à avoir des budgets qui ne sont pas épuisés"

"On ne peut pas continuer non plus à avoir des budgets qui ne sont pas épuisés, alors qu’on sait qu’il y a un besoin sur le marché. Donc on a travaillé uniquement de manière transitoire sur un élément qui est celui de la hauteur de la prime, que nous avons augmentée, parce que les budgets le permettent", dit Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget et de l’Energie.





Un système qui sera revu en septembre

Déjà modifié à de nombreuses reprises, le mécanisme de primes sera une nouvelle fois revu en septembre. Le rôle de l’audit énergétique sera alors renforcé, et c’est un expert agréé qui choisira dans quel ordre vous devez effectuer les travaux.