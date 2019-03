Environnement: le parlement néerlandais veut supprimer la liaison Bruxelles-Amsterdam

La Deuxième Chambre du parlement néerlandais souhaite mettre fin aux liaisons aériennes entre Amsterdam et Bruxelles. Le trajet en train entre les deux capitales est en effet tout aussi rapide et moins nocif pour l'environnement.

Une majorité, composée notamment des partis au pouvoir D66 et ChristenUnie, soutient cette proposition des GroenLinks. La députée écolo Suzanne Kröger (GroenLinks) rappelle la nécessité de procéder à une bonne attribution des slots (laps de temps pour les décollages et atterrissages). Il est d'un intérêt national de répartir ces slots de manière raisonnée et en se basant, dans la mesure du possible, sur les liaisons indispensables, a ajouté M. Kröger.

La Chambre appelle le gouvernement à trouver des accords avec les parties prenantes afin de faire disparaître progressivement les vols Amsterdam-Bruxelles, une liaison qui est encore assurée plusieurs fois par jour à l'heure actuelle.