Essayer en magasin puis acheter en ligne: sept Belges sur dix ne le font jamais

L'idée selon laquelle les personnes qui font du shopping iraient d'abord au magasin pour ensuite acheter le même article en ligne, n'est visiblement pas correcte: sept Belges sur dix ne le font jamais, selon une enquête menée auprès de 2.110 personnes sur leurs habitudes d'achat.

L'enquête a été effectuée par Group Hugo Ceusters-SCMS et sa filiale Devimo Consult, qui se revendiquent, ensemble, comme les plus grands administrateurs indépendants de centres commerciaux de Belgique. Dans l'autre sens, 70,2% des personnes interrogées ne s'informent pas en ligne à propos de différents produits ou prix avant d'aller faire les magasins. La moitié des Belges qui font du shopping (50,5%) trouvent que l'expérience est importante et voient l'activité dans un centre commercial comme une sortie à part entière. Quatre personnes sur dix se baladent même plus de trois heures dans un centre commercial, quand ce centre se trouve en dehors de la ville. Une journée shopping coûte en moyenne 81 euros. Selon l'enquête annuelle, la moyenne d'âge d'un Belge qui fait du shopping est d'exactement 41 ans et 6 mois. Les clients sont pour 67% des femmes, contre 33% d'hommes.