Essence, diesel et surtout gasoil de chauffage augmentent tous dès demain

Les différents prix maxima de l'essence, du diesel et du gasoil de chauffage augmenteront à partir de mardi en raison des fluctuations des cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux, annonce lundi l'administration de l'Énergie (SPF Économie).

A la pompe, l'essence sous toutes ses formes prendra mardi 0,1 centime d'euro, à 1,5100€/l le litre pour la 95, 1,5120€/l pour la 95 E10 et 1,5960€/l pour la 98. Le diesel augmentera quant à lui de 3 centimes pour atteindre, à la pompe toujours, 1,5410€/l. Quant au gasoil de chauffage extra, son prix grimpera également: pour une commande de moins de 2.000 litres, le prix maximum s'établit à 0,7470€/l (+3,05 centimes) et à 0,7195€/l (+3,05 centimes) pour plus de 2.000 litres. A la pompe, il sera de 0,8460€/l (+3,1 centimes). Le gasoil de chauffage 50S suit la même tendance: 0,8400€/l (+3,5 centimes) à la pompe, 0,7425€/l (+3,46) pour moins de 2.000 litres et 0,7150€/l (+3,46) pour plus de 2.000 litres. Le prix maximum du pétrole lampant est également en hausse.