Est-ce la bonne saison pour acheter un écran plat?

Est-ce la saison pour acheter un écran plat? C'est la question a laquelle a répondu Bruno Wattenbergh, expert économie, sur Bel RTL.

Il y a des saisons plus intéressantes que d’autres pour acheter des fruits ou des légumes et il y a aussi des saisons pour acheter des télévisions...

En fait, toute l’année, les associations de consommateurs analysent les prix de certains produits. Comme effectivement les fruits et les légumes frais. Ce qui est logique puisqu’il y a des saisons et donc des fortes variations de prix. Mais en comparant toute l’année d’autres produits, comme de l’électroménager par exemple, les analystes de ces associations de consommateurs se sont rendus comptes qu’il y avait de véritables saisons, ou des périodes particulières, où ces produits étaient également moins chers ou plus chers. Et donc, qu’il fallait sans doute résister à des achats impulsifs d’électroménager, différer ceux-ci dans des périodes bien précises. C’est le cas notamment des grandes télévisions à écran plat.

Ces périodes de prix bas sont surtout les périodes de soldes ?

Pas nécessairement, il y en a d’autres... Alors première période très intéressante, ce sont les soldes d’hiver, le mois de janvier. Mais étonnamment pas les soldes d’été. En janvier les écrans plats atteignent un vrai plancher pendant les soldes.

Deuxième période très intéressante, et totalement hors soldes, la période mars-avril. Pourquoi ? Et bien parce que c’est le moment où les nouveaux modèles, les nouvelles technologies rentrent en magasin. Il faut alors faire de l’espace pour ces nouveaux appareils. Egalement dégager du cash pour payer ce nouveau stock. Et on constate qu’il y a des démarques sur les anciens modèles aussi intéressantes que les soldes de janvier. Du mois d’avril au mois d’octobre on constate que les prix moyens montent constamment, tirés par les nouveaux modèles. Ce n’est clairement pas le moment d’acheter une télévision à écran plat.

Dès le début novembre les prix chutent lentement pour s’écraser pendant quelques jours le 25 novembre avec le Black Friday. Mais pour remonter immédiatement après pendant le mois de décembre … et retomber à nouveau pendant les soldes d’hiver.

Vous parlez de prix qui jouent au yoyo mais est-ce que ces différences sont vraiment significatives ?

Oui, puisque le plafond des écrans plats analysés par Test-Achat l’année passée était de 1.308€ alors que le plancher était de 1.088€. Soit 220€, soit 20% du prix plancher. Bref, pour être le consommateur dont nous parlons régulièrement ici le matin, il faut essayer de comprendre ces saisonnalités. Mais c’est très compliqué d’obtenir ces informations. Une des seules solutions, c’est de s’abonner à des associations de consommateur comme par exemple Test-Achat.