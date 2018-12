Est-ce vrai que la crise gouvernementale coûterait 310€ à chaque contribuable? Un économiste examine ce chiffre en détail

Selon le cabinet du ministre des Finances, Alexander De Croo (Open VLD), la crise gouvernementale que traverse la Belgique devrait coûter 310€ par contribuable. Ce chiffre est-il fiable? Interrogé sur la question, l'économiste Bruno Colmant a fortement nuancé ce point de vue. Il l'a expliqué au micro de RTL INFO ce matin, sur Bel RTL.

Pour examiner la situation, il faut d'abord comprendre le mécanisme budgétaire qui sera utilisé par le gouvernement. En effet, si le roi décide de placer le gouvernement en affaires courantes (voyez les différents scénarios possibles dans cette vidéo, ndlr), l'exécutif sera dans l'impossibilité de voter le budget 2019 comme il devrait le faire. Dès lors, le gouvernement appliquerait une solution qui s'intitule "le régime des douzièmes provisoires". "En fait, on prend le budget de l'année dernière, on le divise par douze, et mois par mois, on prolonge ce budget, comme si à l'identique, il continuait dans le futur, explique l'économiste Bruno Colmant. On resitue le budget, sans projets nouveaux, sans nouvelles dispositions, c'est simplement une prolongation du passé".

Cette solution s'imposerait en quelque sorte d'elle-même: "On le fait pour le bon fonctionnement de l'Etat, poursuit Bruno Colmant. Il est évident qu'on ne peut pas arrêter de payer les fonctionnaires, de lever l'impôt. Donc l'État continue, mais à un rythme stable".



310€ par contribuable? "Ce chiffre me semble exagéré"

Alors, dans quelle mesure la crise va-t-elle coûter de l'argent au contribuable? Difficile à dire. Selon le cabinet des Finances, dont le libéral flamand Alexander De Croo vient d'hériter après la démission de Yohan Van Overtveldt, cette crise coûterait 310€ à chaque contribuable, soit deux milliards d'euros. Mais attention, dans cette crise politique, chacun tente de faire porter le chapeau à l'autre… Il n'est pas surprenant que le "clan Gouvernement Michel I" dénonce le coût d'une crise qu'il estime ne pas avoir provoquée. Pour l'économiste Bruno Colmant, ce chiffre est exagéré. "Deux milliards d'euros, sur une base annuelle, ça fait quasiment un demi pourcent du PIB (produit intérieur brut, ndlr), c'est-à-dire de la richesse nationale, donc j'imagine qu'il y a quelques projets auxquels il fait référence, mais structurellement, il me semble impossible que ce soit d'une telle envergure".

L'économiste relativise donc les conséquences économiques de la crise: "La plupart des projets, notamment le tax shift qui est l'élément central sur lequel d'ailleurs le gouvernement a beaucoup misé, sera d'application à partir du mois de janvier 2019, rappelle-t-il. Donc la crise gouvernementale aura un impact en termes de nouveaux projets, mais structurellement, cela ne va pas mettre en péril les recettes de l'état".





En attendant, le Roi continue son travail...

Le Roi Philippe poursuit ses consultations en vue de prendre attitude concernant la démission de Charles Michel. Pour rappel, la N-VA a quitté la majorité et une motion de défiance a été déposée contre le gouvernement minoritaire, poussant Charles Michel à démissionner. Ce matin, le Roi Philippe recevra Meyrem Almaci (présidente de Groen), puis les co-présidents d'Ecolo Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet avant John Crombez, président des socialistes flamands de la spa. Les deux derniers partis à consulter sont donc le MR et le CD&V, pour lesquels l'heure de passage n'est pas encore connue. Hier, le Roi a rencontré quatre présidents de parti: Benoît Lutgen (cdH), Gwendolyn Rutten (Open VLD), Bart De Wever (N-VA) et Elio Di Rupo (PS).