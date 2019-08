Être payé pour consommer de l'électricité: comment ça marche?

Depuis le début de l'année, la Belgique a enregistré 55 heures de prix négatifs pour l'électricité. Autrement dit : les consommateurs reçoivent de l’argent pour l’électricité qu’ils consomment, à condition d’avoir un contrat à prix variable. C’est le cas surtout des grosses industries en Belgique.

Être payé pour consommer de l'électricité, ça n'arrive que quelques heures par an. Il faut pour cela deux conditions, expliquées par Danielle Vogelaar, experte en énergie au Bureau du Plan : "une consommation basse et une production d'électricité très élevée."

Il y a des moments de l'année où les prix négatifs apparaissent : "Surtout au printemps et en été parce que à ce moment, la demande est beaucoup moins élevée que pendant les jours d'hiver et en automne où on a besoin de beaucoup d'éclairage et de chauffage."

La météo est un facteur important : beaucoup de vent ou beaucoup de soleil augmentera la production de courant

Olivier Desclée, porte-parole d'Engie Electabel : "À ce moment-là, les prix vont baisser mécaniquement, puisque l'énergie renouvelable a priorité sur le réseau et donc elle va être injectée de toute façon", explique-t-il.

Et ce sont les consommateurs qui ont opté pour un prix variable de l'électricité ou alors les grosses entreprises, qui profitent le plus de ces prix négatifs

"Les consommateur industriels ont tout intérêt à consommer l'électricité puisqu'ils sont payés pour le faire", conclut le porte-parole.