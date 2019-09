Face aux vagues de chaleur, de plus en plus de Belges optent pour l'air conditionné dans leurs habitations

Les vagues de chaleur successives ont fait le succès des climatiseurs. Ce succès a un impact sur le chiffre d'affaires des installateurs d'air conditionné : ils remarquent une augmentation de 20 à 25% d'installations par an. Une installation qui a aussi un coût.

Marianne a décidé d'installer la climatisation chez elle, fin juin. L'an dernier, avec les fortes chaleurs, les températures ont grimpé jusqu'à 28 degrés dans sa maison.

Cette année, elle était bien décidée à ne pas revivre cette situation. "L'année passée, on a eu une vague de chaleur en juillet, je crois. C'était vraiment trop chaud, je me suis dit qu'il fallait installer un système, parce que c'est presque pas supportable", explique Marianne. "La nuit, aussi, c'était très difficile de s'endormir. Donc je me suis décidée à installer l'air conditionné."





Les installations de climatisation en augmentation



Comme Marianne, nombreux sont ceux qui décident d'équiper leurs domiciles. Jérôme Coucharière, gérant d'une entreprise de climatisation, voit son chiffre d'affaires progresser d'années en années grâce à l'installation de climatisation chez les particuliers. "Depuis deux, trois ans, on remarque une augmentation des installations que l'on réalise chez les particuliers. Ça représente une vingtaine de pourcents d'augmentation chaque année", estime le gérant. "Les particuliers souffrent de plus en plus de la chaleur et donc souhaite investir dans ce type d'installations."

Même constat pour Fabrice Pendulle, un autre installateur : depuis trois ans, il voit le nombre d'installations chez les particuliers augmenter de 25% chaque année. "L'effet climat a un impact. Il y a aussi un effet de mode : les installations sont de plus en plus intéressantes, compactes. Les fournisseurs mettent un soin tout particulier à pouvoir offrir des produits spécifiques, et donc on a une sollicitation réelle."

Pour avoir la climatisation chez soi, il faut compter entre 1500 et 2000 euros par boîtier installé.