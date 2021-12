Facebook est devenu Meta: mais qu'est-ce que ce "metaverse"?

Qu’est-ce que ce Meta, la nouvelle appellation de Facebook ?

Ce nom fait référence à la notion de "metaverse", métavers en français, soit un univers numérique parallèle au monde physique. Un univers virtuel donc ... et fictif. C’est l’avenir des réseaux sociaux dans lesquels, dans quelques années, nous échangerons dans un environnement beaucoup plus sophistiqué qui stimulera d’autre que celui de la vue ou de l’ouïe. Et ce sera donc plus immersif et plus addictif.

Un concept né en 1968

Le concept n’est pas neuf puisqu’un roman paru en 1968 décrivait le concept du métavers, mais la technologie ne permettait pas de le concrétiser. Mais dès le milieu des années 80, des jeux vidéo introduisent des avatars, c-à-d des doubles virtuels de joueurs, qui évoluent dans un monde virtuel. Une pratique qui s’est rapidement développée dans le secteur du jeu en ligne, permettant de jeter les bases de fonctionnement de ces univers parallèle.

Ce qui y ressemble le plus aujourd'hui? Fortnite

Et puis, fin des années 90, c’est la plateforme "Second Life" qui émerge comme un espace social et économique, avec des micropaiements, de la propriété intellectuelle, ... et où les utilisateurs construisent leurs espaces et leurs communautés. Et l’exemple qui ressemble le plus au futur, c’est certainement le jeu Fortnite.

La vision de Facebook: plusieurs mondes parallèles

Facebook, lui, ne veut pas créer un monde virtuel de ce type, mais plusieurs.Pour que chaque individu puisse non seulement vivre l’expérience d’une autre vie, virtuelle, voire de plusieurs vies virtuelles. En engageant son corps, en étant acteur, en vivant des émotions et des sensations, même physiques liées au monde virtuel que l’on traverse.

Grâce aux avancées technologiques

En fait, si aujourd’hui vous pouvez surfer d’une page internet à l’autre, demain, vous pourrez d’un simple geste passer d’un monde à l’autre. Grâce à des nouveaux types d’écrans, à des hologrammes, des casques de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée, l’utilisateur pourra se déplacer de son univers physique à des univers virtuels et passer de l’un à l’autre de manière parfaitement fluide. Allez, osons le mot, cela ressemblera à une forme de téléportation.

Et grâce à la 5G

C'est plus que probablement le futur de l’Internet. Dans un premier temps, on peut s’attendre à de nouvelles versions des réseaux sociaux. Mais rapidement, les progrès techniques et la 5G vont permettre de générer des mondes virtuels pour les consommateurs, pour l’employé pour échanger à distance, pour l’étudiant pour apprendre en situation, pour le consommateur aussi.

Le marché du métavers vaudra déjà 800 milliards de dollars dans 2 ans

Sur Fortnite, Nike vend des chaussures et vêtements virtuels pour les avatars. Sur la plateforme de réalité augmentée open source OVR, lancée en 2018, ce sont des parcelles de terrain virtuelles qui se vendent. Selon l’agence financière Bloomberg, le potentiel du marché du métavers devrait atteindre 800 milliards de dollars d’ici 2 ans. A plus long terme, tout semble possible au gré des évolutions technologiques.

Un rêve qui a plusieurs airs de cauchemar

Et vous savez quoi ? Ce sera un cauchemar pour le législateur et pour la société civile ! Qu’en sera-t-il de la préservation des données personnelles ? De la sécurité informatique ? Des crimes qui seront commis dans le métavers ou tout simplement de notre capacité à gérer ce qui peut s’apparenter à de la schizophrénie ?