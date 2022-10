Facture d'énergie: la Wallonie dégage une nouvelle prime pour les maisons de repos

Les maisons de repos du pays subissent également les conséquences de cette crise énergétique. Pour leur venir en aide, le gouvernement wallon débloque une nouvelle prime: 450 euros par place agréée. Une aide bienvenue mais qui ne va pas soulager tous les établissements de la même manière.

La maison de repos de Châtelineau (Châtelet) compte 55 lits agréés. La direction recevra donc une enveloppe de 24.750 euros pour faire face aux prix de l'énergie. Une bonne nouvelle pour les résidents. Le surcoût ne leur sera pas répercuté. Emilie aurait pu faire face durant quelques mois, mais pense à ceux qui ne sont pas dans ce cas. "Il faut penser à ceux qui auraient des difficultés ou qui devraient faire appel éventuellement à leurs enfants, qui collaborent déjà à leurs pensions."

Un soulagement aussi pour le directeur, car dans un maison de repos, il y a des normes à respecter. "Il faut maintenir une température de 22 degrés tout le temps, c'est le minimum. Les chaudières tournent toute l'année. Dans certains secteurs, ils peuvent se permettre d'ouvrir certains jours et habituer la clientèle. Chez nous, la clientèle est là 24h/24", explique Dominique Evrard, le directeur.

Ici, le prix de l'énergie est fixe pour quelques mois encore et le bâtiment est équipé de panneaux photovoltaïques. Cet argent sera donc investi pour que la maison de repos soit encore moins énergivore. Mais dans d'autres structures, ce coup de main ne sera pas suffisant. "Si j'étais en contrat variable de gaz et d'électricité, cette aide correspondra à, à peu près, un mois de consommation", indique Dominique Evrard.

Pour bénéficier de cette aide, les maisons de repos devront respecter une série de conditions. "Cela veut dire qu'ils ne pourront pas demander d'augmentation pour raison énergétique et qu'ils ne vont pas pouvoir diminuer leur offre de service. Ils ne pourront pas non plus verser de dividendes dans les prochains années, pour les maisons privées bien évidemment", précise Lara Kotlar, la porte-parole de l'Aviq (agence wallonne pour une vie de qualité). "Ils ne pourront pas avoir d'autres aides régionales dans ce même cadre."

En tout, le gouvernement wallon a débloqué une enveloppe d'un peu plus de 22 millions d'euros pour les maisons de repos. Il y en a un peu moins de 600 en Wallonie.