Facture d'énergie: le prix maximum du gasoil de chauffage va fortement baisser samedi

Le prix maximum du gasoil de chauffage (50S) va fortement baisser samedi, de plus de 28 centimes par litre. Cela signifie qu'une commande de 2.000 litres affichera quelque 570 euros en moins.



Le nouveau prix maximum du gasoil de chauffage s'élève à 1,1046 euros par litre, pour une commande d'au moins 2.000 litres, a annoncé vendredi le Service public fédéral Economie. Actuellement, il est encore de 1,39 euros par litre, un record. Le prix maximum pour les commandes de moins de 2.000 litres tombera, lui, à 1,1352 euros par litre samedi, soit aussi une diminution de plus de 28 cents. Le gasoil de chauffage est devenu plus cher depuis l'invasion russe en Ukraine du 24 février dernier. Les prix maximums sont supérieurs à 1 euro par litre depuis le début du mois de mars.

Des commandes parfois doublée avant cette annonce

La diminution du prix du gasoil de chauffage prévue pour samedi est une bonne nouvelle pour les consommateurs mais également pour les livreurs. Ils étaient confrontés ces derniers jours à de nombreuses commandes de plus petites quantités à cause du prix très élevé. Les livraisons ont même doublé dans certaines sociétés.

"On est tenu par des quotas qu'on nous impose", expliquait Catherine Parage, gérante d'une société de revente de mazout de chauffage. "C'est assez compliqué au niveau de la gestion des tournées. Essayer de livrer les clients le plus rapidement possible pour éviter les augmentations inutiles."

Avec cette baisse annoncée, la gérante peut donc souffler un peu.