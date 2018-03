Faire ses courses dans un supermarché belge est toujours moins avantageux

(Belga) Il est toujours plus intéressant pour un Belge de faire ses courses de supermarché en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Le différentiel de prix, défavorable à la Belgique, s'est même légèrement creusé entre 2012 et 2017, selon le rapport annuel de l'Observatoire des prix, rapportent mardi Le Soir, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad.

En 2017, dans un supermarché, le consommateur payait en moyenne 13,4 % de plus en Belgique qu'en Allemagne, 12,9 % de plus qu'aux Pays-Bas et 9,1 % de plus qu'en France. L'étude se base sur les prix de près de 65.000 produits, communs aux supermarchés belges et à ceux d'au moins un des pays frontaliers. La différence la plus marquée concerne la catégorie des produits de soins corporels et d'hygiène, 26,8% plus chers en moyenne en Belgique qu'en Allemagne (la différence n'est en revanche que de 5,8% avec la France). Toutes les catégories de produits, des produits d'entretien aux différents types d'aliments (transformés), affichent un différentiel défavorable aux supermarchés belges. Parmi les explications, la marge bénéficiaire que s'octroient les distributeurs est plus importante en Belgique qu'en Allemagne ou en France, et il semble que des restrictions territoriales d'approvisionnement imposées par certains fournisseurs jouent aussi un rôle. (Belga)