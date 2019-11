Febelfin et Comeos lancent une collecte de pièces de 1 et 2 cents à des fins caritatives

(Belga) Febelfin, le représentant du secteur financier, et Comeos, le Fédération belge du commerce et des services, lancent une collecte de pièces de 1 et 2 cents à des fins caritatives. Près de 75% des Belges sont prêts à les donner à un organisme de bienfaisance, révèle Febelfin. Cette initiative survient alors que la Belgique s'apprête à appliquer l'arrondi obligatoire sur le montant final du ticket de caisse à partir du 1er décembre. Cela signifie que ces pièces rouges vont progressivement disparaître.

Ainsi, 64% des personnes sondées affirment ne pas aimer les pièces rouges et une majorité d'entre elles préféreraient même s'en débarrasser, selon une enquête commandée fin novembre par Febelfin. Le représentant du secteur financier révèle aussi que 75% des personnes sondées souhaitent faire don de leurs pièces de 1 et 2 centimes à un organisme de bienfaisance s'ils en avaient l'opportunité. De nombreuses banques vont ainsi récolter ces pièces rouges: Argenta les reversera à des associations agréées par de Warmste Week (c'est-à-dire approuvées par la Fondation Roi Baudouin); AXA Banque à la Fondation contre le cancer; Belfius au Rode Neuzen Dag et à Viva for Life; Crelan à #opérationpiècesrouges de Bel RTL au profit du Télévie, tandis que KBC organise à nouveau l'action "Rospot" dont le montant sera reversé à Kom op tegen Kanker. Comeos invite, pour sa part, ses membres à mettre de côté les pièces rouges qui rentreront dans le commerce de détail (par exemple les supermarchés) pour faire don du montant récolté à une association caritative. Cette initiative intervient donc au moment où la Belgique s'apprête à appliquer, à partir de ce dimanche, l'arrondi obligatoire pour les paiements en espèces sur le montant final du ticket de caisse. Concrètement, l'addition finale sera arrondie aux 0 ou 5 centimes les plus proches. (Belga)