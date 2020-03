Restaurants et cafés fermés jusqu'au 3 avril: voici les dix mesures de soutien aux entreprises

Les autorités fédérales ont ordonné jeudi soir la fermeture des restaurants de samedi jusqu'au 3 avril. Les prochaines semaines risquent ainsi d'être très compliquées pour les 186.000 salariés et 60.000 patrons de commerces horeca dans toute la Belgique.

Le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès concède avoir conscience que ces décisions auront un impact pour l’économie, et particulièrement pour certains secteurs. "On se dit aussi que si on les prend maintenant, on ne sera pas dans des situations catastrophiques, on l'espère, comme dans d'autres pays, où l'impact économique est aussi beaucoup plus grave", a-t-elle indiqué dans l'édition spéciale de la Matinale de Bel RTL ce vendredi.

Le 6 mars dernier, le Conseil des ministres avait adopté dix mesures de soutien aux entreprises, qui seront constamment évaluées afin de les renforcer, le cas échéant. "Nous continuerons à évaluer la situation sur le terrain, comme on le fait pour le sanitaire, et nous prendrons des mesures si nécessaires, qui doivent bien sûr être utiles, proportionnées et praticables".