Fraudes aux accidents de voiture: un nouveau système mis en place pour combattre les grosses arnaques

Une banque de données vient d’être créée par les assureurs pour lutter contre la fraude. Quels sont précisément les objectifs poursuivis ?

Combattre la fraude organisée, et plus particulièrement la fraude organisée aux accidents de voiture. Ce n’est pas le menu fretin qui est visé par cette banque de données. Les conducteurs individuels qui mentent sur les circonstances de l’accident, le montant des réparations, ce sont des cas fréquents mais bien vite détectés par les inspecteurs des compagnies. Et ces fraudes portent sur des montants peu élevés finalement.

Par contre, il y a une véritable criminalité organisée par des groupes criminels ou même des particuliers, comme ce couple néerlandais cité en exemple et qui a provoqué plus de 80 collisions sur des parkings de supermarché pour récupérer des milliers d’euros de dommages.

Cette fraude-là est beaucoup plus difficile à détecter pour les compagnies qui ne sont au courant que de leurs sinistres et pas de ce qui se passe ailleurs.

A-t-on une idée de ce que coûte la fraude aux assurances aujourd’hui ?

Au moins pour la fraude dans les assurances-autos qui se monterait à plus de 200 millions d’euros.

Chaque compagnie va rentrer dans cette base de données une bonne partie des informations collectées via votre constat d’accident. Une fois ces données introduites, le système va les croiser avec les données existantes rentrées par d’autres assureurs. Si un élément suspect est détecté, le système le signalera automatiquement. Comme si, par exemple, le même assuré, la même voiture ou la même plaque d’immatriculation a déjà été signalé dans plusieurs accidents ces derniers six mois.

Une ASBL créée spécifiquement par les assureurs pour traquer la fraude aux assurances va gérer cette base de données. Assuralia, la fédération des assureurs, garantit que cette banque de données respectera toutes les règles en matière de protection de la vie privée (RGPD). Est-ce qu’il y aura un avantage pour nous les assurés qui ne fraudons pas ? La promesse des assureurs est de ristourner au moins une partie de ce que cette banque de données leur permettra d’économiser. Et la part de cette fraude dans le prix de votre assurance est estimée de 3 à 6%.

