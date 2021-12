Gautier aide les agriculteurs à rendre leur ferme plus durable: voici comment

Cette semaine, les agriculteurs sont sortis dans les rues de 70 communes pour exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) de l'Union Européenne. Elle prévoit notamment une agriculture plus écologique. Nous avons interrogé un expert d'une association wallonne qui s'investit déjà dans ce domaine.

Nous avons rencontré Gautier Aubry à Flostoy (Havelange). Il est agronome pour l'association "Farm for Good", créée il y a un an. Son rôle: donner des conseils précis aux agriculteurs.

L'un des grands sujets abordés, c'est le bétail. Il s'agit en effet d'une grande source de pollution dans les fermes.

Synergies entre l'élevage et l'agriculture

Pour réduire l'impact environnemental d'une exploitation, Gautier peut proposer des techniques plus écologiques. "Ils émettent du méthane, mais en contrepartie ils produisent du fumier qui va nous permettre de fertiliser les cultures avec un excellent amendement (ndlr: opération qui améliore le sol ) et qui est très précieux pour les agriculteurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les synergies entre l'élevage et l'agriculture", indique l'agronome.

Mais Farm for Good donne aussi des conseils sur la gestion des sols. Un des conseils souvent donné, c’est de planter ce qu’on appelle du couvert végétal. Un engrais vert. "Ça nous permet de nourrir toute la biodiversité, toute celle qu'on voit, mais aussi toute celle qu'on ne voit pas", précise Gautier Aubry.

On a besoin de conseils très ciblés, très techniques

Ce genre de conseils sont très précieux pour Clothilde de Montpellier, agricultrice depuis 6 ans. "On a besoin de conseils très ciblés, très techniques, sur la parcelle, l'animal, la plante. Tout seul c'est extrêmement compliqué. On a encore beaucoup de choses qui sont difficiles à mettre en place. Pourtant, on a l'intuition que c'est vraiment ça qu'il faut pour l'agriculture durable et écologique de demain", explique Clothilde.

L’association estime que grâce à ses conseils, les fermes vont dans la direction de la nouvelle politique agricole commune.