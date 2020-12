Les Wallons paient le gaz plus cher que les Flamands: comment l'expliquer?

Un organisme qui compare les prix de l'énergie s'est penché sur le prix du gaz. Résultat: à consommation égale les wallons paient le gaz plus cher qu'en Flandre. Cela s'explique notamment par les coûts de distribution.

Détaillons d'abord une facture de gaz: le consommateur paie 40% pour le coût du transport et de la distribution, 40% pour son fournisseur d'énergie et 20% pour les taxes.

Si on regarde les chiffres pour septembre 2020, la facture annuelle pour une même consommation de gaz s'élevait à 676 euros en Flandre, 759 euros à Bruxelles et 915 euros en Wallonie.

Où se trouve la différence? Le coût de distribution varie en fonction des prestataires, des régions voire des provinces. "Le terme fixe varie de 100 à 130 euros en Wallonie, alors qu'il est de 50 à 100 euros en Flandre seulement", explique Maxime Beguin, le directeur de Wikipower. "Et puis, il y a un terme proportionnelle. On observe des différences assez importantes entre notamment le Hainaut et la province de Luxembourg, avec des différences allant jusqu'à 50%."

Comment expliquer ces écarts tarifaires? Une différence de réglementation d'abord entre le Nord et le Sud du pays. Il y a aussi une multitude d'offres proposées sur le marché et encore la topographie des Régions. "C'est dû à des politiques publiques différentes de la région flamande et le deuxième élément, ce sont les tarifs de distribution puisqu'il est plus coûteux de distribuer du gaz sur des longues distances notamment en zone rurale que dans des zones qui sont plus fortement urbanisées", précise Laurent Jacquet, le directeur des prix à la commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg).

Pour revoir sa facture à la baisse, le consommateur doit donc comparer les fournisseurs d'énergie et opter pour le plus offrant.