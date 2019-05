Gembloux inaugure son nouveau centre culturel, baptisé Atrium 57

(Belga) La Ville de Gembloux a inauguré, vendredi soir, son centre culturel flambant neuf. Baptisée Atrium 57 et s'étendant sur une surface de plus de 1.000 mètres carrés, la structure entend rayonner à l'échelle régionale, ont annoncé ses dirigeants.

L'ancien bâtiment, datant de 1980, a été modernisé et agrandi. Au total, la commune y a investi pas moins de quatre millions d'euros. La salle de spectacle de 375 places est à même d'accueillir les différents arts de la scène dans des conditions professionnelles. Elle peut également se transformer en cinéma. Une autre salle de 80 mètres se destine, elle, à des disciplines telles que la danse, le hip-hop, le yoga ou le taï-chi. Pour accueillir un public varié, l'Atrium 57 intègre également un coin lounge, une salle de réunion ou une zone dédiée aux expositions. Le lieu comprend par ailleurs un café culturel, qui accueillera des expositions plus intimes et permettra de mettre en valeur des projets portés par le monde associatif. La soirée d'inauguration de vendredi marquait parallèlement la fin de la saison culturelle. Le centre reprendra son activité en septembre et sa programmation sera annoncée prochainement. (Belga)