Gilets jaunes: les dégradations et fermetures d'autoroutes ont un COÛT, le Service public de Wallonie va déposer plainte

A Feluy, sur l'E19 mais aussi sur l'E25 ou encore le R9 de Charleroi, les routes ont subi de nombreuses dégradations. Le coût de ces dégâts est compris entre 150.000 et 250.000€. Le Service Public de Wallonie déposera plainte contre X dans les jours à venir, pour dégradations au domaine public.

La Région wallonne portera plainte contre les auteurs des dégâts occasionnés aux infrastructures routières en marge des blocages organisés ces derniers jours par les "gilets jaunes", a affirmé le ministre wallon en charge des Travaux publics, Carlo Di Antonio (cdH), interrogé en séance plénière du Parlement de Wallonie par Fabian Culot (MR). "J'ai chargé le SPW et la Sofico - la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures - d'entamer la procédure pour le dépôt d'une plainte contre X. Nous serons fermes et nous porterons plainte contre les responsables des dégâts causés aux infrastructures afin de récupérer l'argent de la collectivité", a assuré le ministre.





Une fermeture coûte à elle seule 15.000€

Ces dégâts, sur les sites de Feluy, de Wandre et de Sclessin, notamment, sont actuellement en cours d'évaluation. "Nous sommes en train de réaliser des estimations et de voir quels travaux urgents doivent être effectués", a encore indiqué Carlo Di Antonio. "Quand on ferme une autoroute comme on l’a fait avec la E19 à Feluy, on doit installer de la signalisation, et une fermeture coûte environ 15.000 euros. On l’a déjà fermée plusieurs nuits d’affilée, vous imaginez rien qu’en fermeture et en signalisation ce que ça peut coûter, là il faut encore ajouter le revêtement qui a été brûlé, les poteaux de signalisation qui ont été arrachés, les arbres qui ont été arrachés, des éléments en béton qui sont sur les ponts et qui ont été descellés pour être lancés sur les forces de l’ordre. On se doute bien que cela a un coût, et il va falloir établir un chiffre qui va nous servir dans le dépôt de plainte", a commenté Laurence Zanchetta, porte-parole du SPW Infrastructures.

Lancé en France en réaction à l'augmentation du prix des carburants à la pompe, le mouvement des "gilets jaunes" s'est étendu à la Wallonie où différents blocages de sites pétroliers et d'autoroutes ont été organisés.