Gilets jaunes - Plusieurs dizaines de "gilets jaunes" à Tournai

(Belga) Plusieurs dizaines de "gilets jaunes" sont attendus à Tournai ce samedi pour participer à une action de protestation contre l'augmentation du prix des carburants. Inspirés par l'initiative citoyenne du même nom prévue en France, une cinquantaine de personnes s'étaient déjà rassemblées vers 07h45 sur le site de Tournai-Expo, à proximité de l'autoroute E42.

"Le groupe attend encore d'autres manifestants avant de débuter son opération. Les cinq endroits qui seront leur cible sont toujours tenus secrets", indique le commissionnaire divisionnaire de la zone de police du Tournaisis. "On sait cependant qu'une opération escargot sera menée sur les boulevards périphériques de Tournai", poursuit-il. En France, les "gilets jaunes" ont commencé à se rassembler à l'aube pour bloquer routes et points stratégiques à travers le pays lors d'une "mobilisation générale" indédite contre la hausse des prix des carburants. Au 1er janvier 2019, les taxes sur le gazole doivent y augmenter de 6,5 centimes d'euro par litre et celles sur l'essence de 2,9 centimes. (Belga)