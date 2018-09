Greenpeace accuse: nos gros fournisseurs achètent des garanties d'origine POUR FAIRE CROIRE que leur électricité est verte

"Ceux qui veulent une énergie vraiment verte, et contribuer ainsi à la transition énergétique, peuvent aujourd’hui s’adresser à huit fournisseurs. Douze fournisseurs 'gris', dont Electrabel et Luminus, cachent quant à eux aux consommateurs la provenance de leur électricité", affirme l'ONG à l'occasion de la publication de son nouveau classement sur le caractère écologique des fournisseurs d'électricité en Belgique.

Dans son nouveau classement des fournisseurs d'électricité proposant une énergie verte et renouvelable, Greenpeace a passé au crible les chiffres de production, de mix, d’achats et d’offres de 20 fournisseurs d’électricité sur le marché belge, décrit l'ONG. Huit d’entre eux fournissent aux ménages belges une énergie réellement verte tandis que les 12 autres se disent verts, mais proposent en majorité de l’électricité provenant de sources polluantes telles que le nucléaire et le charbon, ou verdissent leur énergie par l’achat de garanties d’origine, affirme Greenpeace.



“L’énergie verte gagne le marché, se réjouit Mathieu Soete, expert Energie chez Greenpeace, mais de nombreux fournisseurs cachent la vérité au consommateur en achetant des garanties d’origine qui leur permettent de placarder une vignette verte sur de l’énergie qui ne l’est pas. Notre classement permet de dresser un vrai bilan”, explique Greenpeace.

Les garanties d’origine sont octroyées lors de la production d’énergie renouvelable. Elles veillent à ce que chaque mégawattheure renouvelable ne soit utilisé qu’une seule fois. Mais ces garanties pouvant être vendues séparément du courant vert - et donc octroyées à de l’énergie nucléaire par exemple - elles permettent aussi aux fournisseurs “gris” de verdir leur courant. Et étant donné leur prix très peu élevé, elles contribuent peu au développement d’une production de courant renouvelable supplémentaire, explique Greenpeace dans un communiqué.



