Grève du zèle de la police de l'aéroport de Bruxelles: quels seront les points de blocage durant les vacances?

Les files d'attente risquent d'être plus longues ce vendredi matin, pour les contrôles d'identité, à l'aéroport de Bruxelles. C'est jour de départ en vacances, mais surtout : les policiers de l'aéroport ont décidé de faire une grève du zèle.

C'est-à-dire qu'ils vont respecter les procédures à la lettre (vérification minutieuse des passeports, relevés d'empreintes digitales dans certains cas), ce qui risque de provoquer quelques encombrements. En outre, des actions sur les accès routiers vers l'aéroport ne sont pas à exclure.

Ces policiers protestent contre le manque de moyens et de personnel.

Au niveau de la sécurité, à 7h, le passage était plutôt rapide. Mais là où c'est en train de devenir la cohue, c'est surtout dans le hall, qui est bondé. Partout, il y a des familles, des groupes avec leurs valises, qui attendent désespérément de pouvoir s'enregistrer. Ils ont respecté les consignes de Brussels Airport, soit d'arriver au moins 3 heures à l'avance.

40.000 voyageurs attendus

"Nous conseillons d'arriver 3h avant pour les voyages Non-Schengen et 2h pour le Schengen", a précisé Nathalie Pierard à notre micro. "C'est une journée très chargée aujourd'hui à l'aéroport, on attend 40.000 personnes pour le départ en vacances. La grève du zèle? Les actions étaient possibles à partir de 6h. On en a eu sur les accès routiers qui ont un peu freiné la circulation. Il n'y a pas d'actions particulières au niveau des contrôles de passeports, tout se passe bien. Le temps de file est de maximum 20 minutes. Mais de plus en plus de monde arrive, donc ça peut encore évoluer. On a mis en place du personnel supplémentaire pour aider, accompagner les passagers pour les dispatcher et pour essayer que les files soient les plus fluides possibles".

Principalement les vols hors-Europe

Estelle et sa famille partent à New-York: "On est venu trois heures plus tôt car on a entendu les infos hier soir. On est arrivé à 6h, déjà, et on attend".. Cet autre passager s'envole pour Helsinski. "On est arrivé 4 heures à l'avance, et là, on s'ennuie un peu. Mais apparemment, il y a des longues files au niveau des contrôles. On a une heure pour avoir un autre vol à Helsinski, donc si on a des retards ici, on risque d'avoir des problèmes".

La plupart des voyageurs attendent debout ou assis sur leur valise. La grève du zèle devrait surtout concerner les destinations hors Europe, celles pour lesquelles il faut obligatoirement montrer son passeport à la police des frontières (ce qui n'est pas le cas pour l'espace Schengen, où c'est la compagnie aérienne qui peut contrôler votre identité lors de l'embarquement).

Pour des destinations comme les Etats-Unis, il faut déjà montrer son passeport au moment de l'enregistrement des bagages.

La grève des policiers pourrait se prolonger jusqu'au 1er mars.